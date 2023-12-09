Бобёр: «Крылья Советов» не провалили матч, просто «Спартак» был острее

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался после крупного поражения самарского клуба от московского «Спартака».

Игра 18-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых».

«У «Крыльев» не сложилось начало матча. С 0:2 тяжело вернуться в игру. Не сказать, что «Крылья» прям провалили этот матч, но «Спартак» был острее и меньше допустил ошибок в обороне», — заявил Бобёр Metaratings.

На данный момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 очков.

Следующим соперником «Крыльев Советов» в РПЛ станет ЦСКА. Встреча 19-го тура пройдет в марте 2024 года.