Шишкин: «Победу «Спартака» над «Крыльями Советов» можно назвать уверенной»

Бывший футболист сборной России Роман Шишкин прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Победу «Спартака» можно назвать уверенной, но я бы не сказал, что «Крылья» в этом матче выглядели безнадежно. Если бы они в первом тайме реализовали свои моменты, возможно, игра пошла бы по-другому», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что быстрый гол Промеса и ошибка Солдатенкова повлияли на развитие событий.

Напомним, встреча «Спартака» и «Крыльев Советов» прошла 9 декабря на «Открытие Банк Арене» и завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Авторами забитых мячей, помимо Промеса, стали Соболев и Мартинс.