Соболев рассказал, повлияла ли дисквалификация Абаскаля на подготовку к игре с «Крыльями Советов»

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как строилась работа команды с главным тренером Гильермо Абаскалем к матчу с «Крыльями Советов».

Напомним, испанский специалист был вынужден пропустить встречу 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) из-за дисквалификации.

«В принципе все было так же. Он нас тренировал и был в гостинице, он даже с нами на игру поехал, только вышел перед стадионом, поэтому все было так же. Единственное, что его не было на бровке», — заявил Соболев на клубном YouTube-канале.

На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 18 туров.