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Первак: «В нашей стране странно не ожидать холодов в декабре»

01 Декабря 2023 • 17:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
09.12 14:00

Юрий Первак, бывший гендиректор столичного «Спартака» отреагировал на слухи о том, что матч 18 тура РПЛ между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов» может быть перенесён. Игра планируется на 9 декабря.

«Декабрь – уже зима и не ожидать холода и снега зимой в нём – как-то странно для нашей страны. Расписание каждый год составляется на декабрь, а клубы не начинают роптать об этом, вот и всё», - говорит Первак Legalbet по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в день игры «Спартака» и «Крыльев» прогнозируются сильные морозы, которые могут быть ниже -15 градусов на столбике термометра. Под угрозой переноса и игра «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Юрий Первак ещё теги

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