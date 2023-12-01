Первак: «В нашей стране странно не ожидать холодов в декабре»

Юрий Первак, бывший гендиректор столичного «Спартака» отреагировал на слухи о том, что матч 18 тура РПЛ между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов» может быть перенесён. Игра планируется на 9 декабря.

«Декабрь – уже зима и не ожидать холода и снега зимой в нём – как-то странно для нашей страны. Расписание каждый год составляется на декабрь, а клубы не начинают роптать об этом, вот и всё», - говорит Первак Legalbet по поводу сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве в день игры «Спартака» и «Крыльев» прогнозируются сильные морозы, которые могут быть ниже -15 градусов на столбике термометра. Под угрозой переноса и игра «Локомотива».