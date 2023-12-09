Соболев — о разгроме «Крыльев Советов»: «Хотелось отомстить и победить крупно»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «красно-белых». Соболев провел на поле практически всю игру и отметился забитым мячом.

«0:4, которые были в Самаре, мы держали в голове, поэтому хотелось не просто выиграть, а выиграть крупно. Об этом не разговаривали, но, наверное, у каждого это в голове было. Хотелось отомстить и победить крупно», — сказал Соболев пресс-службе «красно-белых».

Форвард добавил, что «Спартак» мог побеждать с более крупным счетом, но он не забил в пяти-шести хороших моментах.

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