Гарре оценил результаты «Крыльев Советов» в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о результатах команды в первой части нынешнего сезона.

«Думаю, мы хорошо поднялись, хорошо выглядим. Мы проделали хорошую работу. Можем конкурировать с любой командой в РПЛ. Это очень хорошо для клуба», — цитирует Гарре «Чемпионат».

В текущем сезоне 23-летний Гарре провёл за самарскую команду 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

В 18 турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 29 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. От первого «Зенита» команда Игоря Осинькина отстаёт на семь баллов.