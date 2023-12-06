Бубнов: «Никакого преимущества у «Ахмата» в матче со «Спартаком» не было»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о матче 17-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» уступили «Ахмату» (1:2).

По мнению эксперта, «красно-белые» владели преимуществом, однако грозненская команда играла достаточно спокойно и сумела хорошо воспользоваться своими голевыми возможностями.

«Могу сказать, что никакого преимущества у «Ахмата» не было. В обороне у них был оптимальный состав. Отмечу и то, что Агаларов появился в старте, значит, нападающий в неплохой форме.

У «Спартака» были моменты, но реализовать их они не смогли. «Ахмат» выстоял, спокойно и без суеты одержал важную для себя победу», — цитирует Бубнова Sportbox.

После 17 туров РПЛ «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. 13-й «Ахмат» «красно-белые» опережают на 11 баллов.