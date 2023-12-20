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Бушманов: «Джикии нужно искать новый клуб»

20 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать
Спартак Москва
3:0
Крылья Советов

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

По мнению эксперта, 30-летнему футболисту необходимо перейти в команду, где он сможет получать больше игровой практики.

«Думаю, Джикии нужно искать новый клуб. У него много хорошего было в «Спартаке», но сейчас он сидит на скамейке запасных. В таком возрасте нужно играть. Джикия — хороший, качественный защитник», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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