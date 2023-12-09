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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о системе проведения РПЛ

09 Декабря 2023 • 17:08 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:0
Крылья Советов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос по поводу возможного перехода на проведение чемпионата России по системе «весна-осень».

«Я думаю, что вопрос не в самой системе – «весна-осень», «осень-весна» – а в том, как у нас календарь составлен. На мой взгляд, в идеале нужно минимизировать количество матчей в сложных погодных условиях», - сказал Малышев журналистам.

Напомним, что Российская премьер-лига перешла на систему «осень-весна» в 2012 году. Сезон 2011/2012 был переходным.

В субботу «Спартак» разгромил «Крылья Советов» на своём поле со счётом 3:0.  

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Комментарии (1)
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Cruyff
09 Декабря 2023 в 17:47
прежде чем обсуждать систему лучше задайте вопрос этим горе руководителям, которые составляют такой календарь почему в этом туре именно в декабре играют две южные команды на юге страны в частности Ахмат и Ростов они могли принимать у себя дома команды из холодных регионов но нет тупо составленный календарь даёт почву для обсуждения уже вторую неделю им же надо чего то обсуждать иначе скучно будет
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