​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о системе проведения РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос по поводу возможного перехода на проведение чемпионата России по системе «весна-осень».

«Я думаю, что вопрос не в самой системе – «весна-осень», «осень-весна» – а в том, как у нас календарь составлен. На мой взгляд, в идеале нужно минимизировать количество матчей в сложных погодных условиях», - сказал Малышев журналистам.

Напомним, что Российская премьер-лига перешла на систему «осень-весна» в 2012 году. Сезон 2011/2012 был переходным.

В субботу «Спартак» разгромил «Крылья Советов» на своём поле со счётом 3:0.