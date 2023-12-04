Титов: «У «Спартака» на поле нет лидера»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Ахмата» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, сейчас главной проблемой «Спартака» является то, что в команде нет лидера.

«Пусть тренерский штаб «Спартака», когда определяет стартовый состав, устроит товарищеский матч на тренировке между основой и теми футболистами, которых оставили в запасе. И посмотрит, какой будет счёт.

На поле нет лидера или даже группы лидеров, которые стабильно играют», — приводит слова Титова «Спорт-Экспресс».

В 17 турах РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице. Свой последний матч в текущем году «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов».