​«Спартак» может стать чемпионом – министр просвещения РФ

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, высказался после победы «Спартака» над «Крыльями Советов» (3:0).

«Волевая игра такая получилась. Замечательно, что «Спартак» с победой уходит на зимний перерыв. На что можно надеяться? Может, и первое место займёт», - цитирует Кравцова ТАСС.

Стоит сказать, что сын Сергея Кравцова занимается в академии «Спартака».

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков. При этом восемнадцатый тур ещё не завершился.

Следующий официальный матч «Спартак» проведёт нескоро – в марте.