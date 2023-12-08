​Деменко не считает «Спартак» фаворитом матча с «Крыльями Советов»

В субботу в Российской премьер-лиге пройдёт матч 18-го тура между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Максим Деменко, поигравший за обе эти команды, поделился своими мыслями о предстоящем поединке.

«После поражения в Грозном «Спартак» немного не в том положении, чтобы о нём сейчас говорить как о фаворите. И «Крылья» сейчас показывают интересный футбол. Думаю, «Крылья» захотят закончить осенний отрезок с хорошим настроением. Будет тяжёлая игра для обеих команд», - цитирует Деменко Metaratings.

На текущий момент, после семнадцати сыгранных туров, «Крылья Советов» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимают четвёртое место (29 очков), а «Спартак» - седьмое (27 очков).

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» стартует 9 декабря в 14:00 по московскому времени.