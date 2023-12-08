Деменко: Дисквалификация Абаскаля не повлияет на игроков «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко ответил на вопрос, может ли на команду повлиять отсутствие главного тренера Гильермо Абаскаля в технической зоне на матче против «Крыльев Советов».

Как известно, Абаскаль в субботу не сможет выполнять свои обязанности в полной мере из-за полученной ранее дисквалификации.

По мнению Деменко, дисквалификация Абаскаля не должна оказать влияния на игроков «Спартака».

«Психологически на игроков, честно вам скажу, это не влияет. В любом случае, тренер в раздевалке до игры, потом находится на трибуне, после этого может спуститься. Где-то показать, тем более сейчас есть очень много доступов ко всем ситуациям», - цитирует Деменко Metaratings.

В то же время Деменко отметил, что дисквалификация является для Абаскаля уроком.