Бывший гендиректор «Балтики»: Гарре хочет переехать в Европу не позже лета

Бывший генеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая оценил возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в топ-клуб РПЛ.

«Сегодня в России такие деньги могут заплатить лишь несколько клубов. Но «Зенит» покупает бразильца Артура, «Краснодар» ищет футболиста с другими характеристиками. Мне кажется, и сам Гарре настроен на отъезд в Европу. Либо сейчас, либо летом», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, самарцы поставили большой ценник на аргентинца, рассказав об отказе греческого ПАОКа платить семь миллионов за полузащитника.

В нынешнем сезоне Гарре забил восемь голов при трёх ассистах в 15 матчах Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в пять миллионов евро.