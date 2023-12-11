Нико Родригез претендует на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший функционер «Гранады» Нико Родригез входит в тройку претендентов на пост спортивного директора столичного «Спартака».

По информации журналиста Гранта Гетадаряна, именно экс-директор испанского коллектива будет рассматриваться «красно-белыми» вместе с Хавьером Рибалтой и Томашом Амаралом. Нынешним спортивным директором «Спартака» является Пол Эшуорт.

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля закончили первую часть сезона Российской премьер-лиги на пятом месте. Родригез занимал должность спортивного директора «Гранады» с 2022 по 2023 год. Также функционер занимал аналогичную позицию в «Эльче», «Хетафе», «Альбасете», «Спортинге» из Хихона, «Лас-Пальмасе» и «Алькорконе».