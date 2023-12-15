Хаджи: «Весной «Спартак» будет бороться за первое место»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи выразил мнение, что «красно-белые» способны побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Во‑первых, мне кажется, сейчас уже более‑менее в команде разобрались с составом. Второе — наверное, потом кем‑то усилятся, пройдут подготовку зимой. Отрыв от первого‑второго места в принципе небольшой. «Спартак» всегда ставит высокие цели», — приводит слова Хаджи «Матч ТВ».

Эксперт считает, что если бы «Спартак» не проиграл «Ахмату» в 17-м туре (1:2), команда сейчас находилась бы в гораздо более выигрышном положении.

После 18 туров РПЛ «Спартак» расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. От первого «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь баллов.