Кечинов — об Абаскале: «Нужно дождаться конца сезона, чтобы понять, куда с этим тренером «Спартак» идёт»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Вчера, 9 декабря, «Спартак» уверенно обыграл «Крылья Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ. Отметим, что Абаскаль не имел возможности руководить своей командой в этой встрече из-за дисквалификации.

По мнению Кечинова, руководству московского клуба не следует увольнять Абаскаля до конца текущего сезона.

«Нужно дождаться конца сезона, чтобы понять, куда с этим тренером «Спартак» идёт. Либо вперёд, либо назад. Либо топчется на месте, что тоже не хорошо. В эту паузу не стоит дёргаться и искать нового тренера, нужно дождаться конца сезона», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От первого «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.