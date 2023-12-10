Широков: «Надо задуматься, может, со вторым тренером «Спартаку» лучше?»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков высказался о победе «красно-белых» над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

Напомним, на скамейке «Спартака» в этой встрече отсутствовал главный тренер Гильермо Абаскаль из-за дисквалификации.

«Вполне ожидаемая домашняя победа «Спартака». Уверенно победили под руководством Владимира Слишковича. Надо задуматься, может, со вторым тренером лучше? Каррера тоже приехал как помощник, потом стал чемпионом», — цитирует Широкова «Матч ТВ».

Победа в прошедшем матче позволила «Спартаку» набрать 30 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице РПЛ. От первого «Зенита» «красно-белые» отстают на шесть баллов.