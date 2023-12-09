​Гендиректор «Спартака» не дал конкретного ответа по Рибалте

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора «Спартака», высказался по поводу информации о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора клуба.

«Правда ли, что Рибалта может прийти в «Спартак» на должность спортивного директора? Если будут приняты решения, мы вам обязательно сообщим.

Его встречал сотрудник «Спартака» в аэропорту? Это правда. Идут ли переговоры? Если будут приняты решения, мы вам обязательно сообщим. Я не комментирую слухи или какие-то сообщения.

Мы – большой клуб. Мы имеем право общаться с разными известными людьми. На данный момент никакого решения не принято. Я не знаю, какого ещё ответа вы ждёте от меня», - сказал Малышев журналистам.