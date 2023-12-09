Ледяхов назвал три позиции, которые должен усилить «Спартак»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить столичному клубу зимой.

«Думаю, что команде нужен опорный полузащитник. Еще нужен один защитник — или крайний, или центральный», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

Помимо этого, эксперт добавил, что «Спартаку» нужен центральный нападающий, потому что Соболев не является железным игроком основы.

В настоящий момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 27 очков после 17 игр.

В эти минуты подопечные Гильермо Абаскаля проводят свой матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Текстовая трансляция встречи доступна на портале LiveResult.