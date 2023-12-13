Канчельскис: «Спартак» будет четвёртым или пятым в ближайшие пять лет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы «Спартака» на ближайшие годы.

По мнению Канчельскиса, в ближайшие пять лет «красно-белые» не смогут рассчитывать на чемпионство.

«Болельщики «Спартака», как мы знаем, любят кричать, паясничать, но поймите вы это наконец — вы будете пятыми или четвёртыми в ближайшие пять лет. Можете не любить меня, но я говорю правду. Что будет потом — неизвестно», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков. Напомним, что в последний раз «красно-белые» становились чемпионами в 2017 году.