Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартака» и «Крыльев»

Грядущие выходные подарят любителям российского футбола противостояние московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Российский футбольный эксперт Александр Мостовой порассуждал над тем, как будет складываться игра.

«Все команды против «Спартака» имеют хорошие моменты. Игра будет открытая, хотя в Москве сейчас погода холодная, нестабильная. Но это еще один повод бегать и не останавливаться», - делится Мостовой с порталом Sport24, добавляя, что матч завершится победой «Спартака» со счётом 2:1.

Напомним, что в первом круге «Крылья» в Самаре безоговорочно расправились с «красно-белыми» - 4:0.