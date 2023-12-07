Губерниев — о дисквалификации Абаскаля: «Нормальное наказание, ему просто стоит держать себя в руках»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча (один из которых — условно) за его поступок в матче 17 тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Напомним, нападающий грозненской команды Бернард Бериша прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец повалил игрока на газон.

«Карпину досталась дисквалификация 1+1, Абаскалю — 2+1. Злые языки, конечно, могут сейчас усмотреть заговор против «Спартака», потому что Абаскаль получил большую дисквалификацию, но, мне кажется, это нормальное наказание и ему просто стоит держать себя в руках, вот и всё», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 9 декабря против «Крыльев Советов». Отметим, что Абаскаль не сможет руководить своими подопечными в этой встрече. Также специалист пропустит игру 19-го тура РПЛ против «Зенита».