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Губерниев — о дисквалификации Абаскаля: «Нормальное наказание, ему просто стоит держать себя в руках»

07 Декабря 2023 • 16:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.12 14:00

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча (один из которых — условно) за его поступок в матче 17 тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Напомним, нападающий грозненской команды Бернард Бериша прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец повалил игрока на газон.

«Карпину досталась дисквалификация 1+1, Абаскалю — 2+1. Злые языки, конечно, могут сейчас усмотреть заговор против «Спартака», потому что Абаскаль получил большую дисквалификацию, но, мне кажется, это нормальное наказание и ему просто стоит держать себя в руках, вот и всё», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 9 декабря против «Крыльев Советов». Отметим, что Абаскаль не сможет руководить своими подопечными в этой встрече. Также специалист пропустит игру 19-го тура РПЛ против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Гильермо Абаскаль ещё теги

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