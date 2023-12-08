«Хотелось бы совершать больше голевых действий» — Зиньковский

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился комментарием о своей игре в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Хотелось бы совершать больше голевых действий. Результативных передач сделал совсем мало. Зато забил три раза? Все равно недостаточно», — цитирует 27-летнего футболиста официальный сайт «красно-белых».

В 23 матчах текущего сезона Зиньковский отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.

По итогам 17 туров команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 27 очков.