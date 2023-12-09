​Соболев сделал публикацию после победы и забитого гола

В субботу «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0. Автором одного из голов стал нападающий Александр Соболев, который забил в Премьер-лиге впервые с 20 августа.

После завершения игры Соболев сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«Что там кстати «Источники» говорят?» - написал Соболев. Судя по всему, нападающий обращался к журналистам.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на пять очков, проведя на игру больше.