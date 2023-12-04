Наумов - о поступке Абаскаля: «Мальчишество»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Наставник «красно-белых» в матче с «Ахматом» был удален после того, как отреагировал на провокацию полузащитника соперника Бернарда Бериши и толкнул футболиста.

- Это несерьезно. Ты тренер, там есть кому обратить внимание на провокацию со стороны футболистов, а ты не обращай. Что игрока хватать‑то? Это мальчишество, - приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Николай Наумов уверен, что испанца дисквалифицируют примерно на три матча, и это будет заслуженное наказание.

Напомним, что 2023 год «Спартак» должен закончить домашним матчем с «Крыльями Советов» 9 декабря.