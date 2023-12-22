Стали известны условия контракта Амарала со «Спартаком»

«Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора.

Функционер приступит к работе с начала 2024 года, о чём стало известно в пятницу. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», контракт Амарала с московским клубом рассчитан на полтора года. Зарплата португальца составит около 1 млн евро в год.

«Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ к моменту ухода чемпионата на зимний перерыв. В активе столичного коллектива 30 набранных очков после 18 туров.

Томаш Амарал ранее работал в португальской «Бенфике», где занимал пост главного скаута.