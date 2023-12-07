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Масалитин: «ЦСКА - более опытная команда, чем «Краснодар», и в этом вижу шанс» эксклюзив

07 Декабря 2023 • 18:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
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09.12 14:00

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от 18-го тура РПЛ.

- В матче «Краснодар» - ЦСКА какой будет игра и результат?

- Предпочтение отдаю хозяевам, у которых более стабильный состав. Правда, не будет дисквалифицированного Кордобы, который заработал нелепое удаление. Он не смог удержать себя в руках. А так, у южан более поставленная игра, плюс матч будет для них домашним. Конечно, они постараются закончить этот отрезок максимально положительно для себя. А ЦСКА как лихорадило, так и продолжает лихорадить. «Армейцы» могут, как с «Динамо» провести первый тайм на очень хорошем уровне, а второй провалить. Так ЦСКА и прошел этот отрезок. Поэтому и результаты скакали: то команда билась за тройку, то опускалась ниже шестого места. Пока стабильность никак не обретется.

- В чем видите шансы ЦСКА на то, чтобы набрать очки в этом матче?

- Команда более опытная и знает, как играть на результат. Тем более, в последнее время у «Краснодара» наметился спад: были ничьи, поражения, игра пропала.

- Смена лидера турнирной таблицы зависит и от матча, в котором «Зенит» примет «Пари НН». Можно ли ждать новой осечки питерцев после двух поражений подряд?

- «Зениту» будет тяжело. Нижегородцы звезд с неба не хватают, но Юран выбрал правильную тактику игры от обороны. Он насытил оборону, и его игроки очень хорошо проявляют себя на контратаках. Есть Севикян, который тащит мяч, отдает передачи, а при возможности забивает. «Пари НН» сейчас идет на втором месте по числу пропущенных мячей – всего 15. Так что у него своя тактика. Юран выжимает максимум из этого состава. Понятно, что питерцы более опытны и выше по классу, но просто им в этой игре не будет. Если будет морозная погода, то большой самоотдачи от бразильцев мы не увидим. Этим могу воспользоваться гости. Характер у них есть.

- Какие ожидания от матча «Спартака» с «Крыльями Советов»?

- Самарцы могут наказать москвичей. У «Спартака», как и у ЦСКА, не поймешь, что творится. Они могут выдать хороший отрезок, а могут провалиться, как в игре с «Ахматом». Чего там не хватило? А «Крылья Советов» начинают матчи очень активно. Они часто забивают в первые 15-20 минут. И в концовках тоже. Так что концовку осеннего отрезка самарцы могут провести ударно. Если проявят хорошие качества. Обе команды играют в атаку, поэтому игра будет без центра поля.

- Если «Спартак» снова проиграет, стоит ли ждать изменений зимой на тренерском мостике?

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- Такие разговоры надо пресекать, если есть решение оставить тренера. Понятно, что команду лихорадит, и это во многом потому, что Абаскаль еще не такой опытный наставник. А в «Спартаке» тренеры находится под постоянным давлением. В команде есть склоки, болельщики давят, пресса. И все требуют результат. А он раньше не работал в командах, которые чего-то добивались бы. При этом надо бороться за чемпионство. Естественно, Абаскаль еще учится.

- То есть, пока его не надо убирать?

- Как решит руководство, так и будет. У него есть большая неустойка. Хотя мы видим, как он себя ведет в последнее время. Понятно, что у него эмоции, но можно было бы покрутить пальцем у виска, и было бы все нормально. Тогда Беришу наказали бы и все.

- Не слишком ли много тренерских скандалов под конец года?

- У каждого тренера решается судьба. И у многих не на поле, а из-за судейства. Дали пенальти в твои ворота, или разрешили играть в пургу, и идет недовольство. Ну, накажут арбитра, он пропустит пару матчей, а тренер может лишиться работы. Поэтому тут нервы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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