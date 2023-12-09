Бобёр оценил результаты «Крыльев Советов» в РПЛ

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился мнением о результатах самарского клуба в первой части сезона РПЛ.

«Положительно оценил бы. Долгий период шли и идут в верхней части турнирной таблицы. Команда в стадии становления, я считаю, и этот период я бы оценил положительно», — заявил Бобёр Metaratings.

В 18 матчах чемпионата России «Крылья Советов» смогли набрать 29 очков и сейчас занимают шестое место в турнирной таблице.

Стоит сказать, что минувшая игра самарцев со «Спартаком» (0:3) стала последней для команды Игоря Осинькина в этом календарном году. Следующий матч в рамках РПЛ «Крылья Советов» проведут в марте.

Бобёр: «Крылья Советов» не провалили матч, просто «Спартак» был острее