Камоцци: «Я бы сейчас не вернулся в «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что не вернулся бы в московский клуб, если бы ему поступило такое предложение.

«Для меня «Спартак» — это Леонид Арнольдович и Зарема Салихова. Так что нет, я бы сейчас не вернулся в «Спартак», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года. В период его правления «красно-белые» смогли выиграть чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 9 декабря, против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.