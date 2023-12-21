Гарре — о матчах с «Локомотивом» и «Динамо»: «Мы потеряли уважение к большим командам»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал о матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России против «Динамо» и «Локомотива», которые завершились с одинаковым счётом 3:3.

«Мне кажется, что мы просто потеряли страх, уважение к большим командам. Играли в свою игру и не останавливались. В тех двух играх мы по-настоящему показали, на что способны», — цитирует Гарре «Спорт-Экспресс».

Напомним, по ходу прошедших встреч самарская команда уступала с разницей в два мяча, однако ей удалось избежать поражений.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.