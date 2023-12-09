​«Крылья Советов» лишь во второй раз в этом сезоне РПЛ не смогли забить

«Крылья Советов» на минорной ноте завершили выступления в 2023 году. Команда Игоря Осинькина проиграла «Спартаку» в морозной Москве, причём крупно – со счётом 0:3.

Стоит сказать, что это был только второй матч текущего чемпионата России, в котором «Крылья Советов» не смогли забить. Ранее самарцы не забивали октябрьской игре против «Пари НН» (поражение 0:2). В остальных 16 играх сезона Премьер-лиги команда Игоря Осинькина поражала ворота соперника.

На текущий момент «Крылья Советов» остаются командой с наибольшим количеством забитых голов в этом чемпионате (36).