Игрок «Крыльев Советов» Якуба: «Результат складывается из мелочей, в том числе из обычного фарта»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о результатах самарской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 17 туров РПЛ команда Игоря Осинькина занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

По мнению Якубы, итоговый результат складывается из множества мелочей, однако «Крылья Советов» показывают хороший футбол и заслуживают находиться как минимум в середине таблицы.

«У каждой команды бывают подъёмы, спады, неудачные периоды. Результат из мелочей складывается, в том числе обычного фарта. Молодые игроки не всегда стабильны, в клубе может что-то происходить», — цитирует Якубу «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Крылья Советов» проведут уже завтра, 9 декабря, против «Спартака». Игра пройдёт в Москве и начнётся она в 14:00 по местному времени.