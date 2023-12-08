​Геркус не понимает, почему «Спартак» не построил стадион с крышей

Футбольный функционер Илья Геркус не понимает, почему «Спартак» не стал делать крышу на своём стадионе.

Говоря о «Зените», стадион которого имеет крышу, Геркус сказал, что питерцы при строительстве повторяли характеристики стадиона «Шальке». Крыша изначально была заложена в техническом задании.

«Не знаю, понимали ли они тогда в полной мере, какое преимущество в итоге получат. Но почему, допустим, то же самое не сделал «Спартак»? Непонятно. Зимой можно проводить и концерты, и ёлки, и так далее – всё что угодно!» - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что за последнее время ряд матчей чемпионата России проходили в условиях снегопада.

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