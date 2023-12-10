Защитник «Спартака» Чернов: «Хотели бы, чтобы Абаскаль остался»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

По словам Чернова, в «Спартаке» хотят, чтобы испанский специалист продолжил работу с командой. Футболист назвал Абаскаля хорошим тренером, который прививает своим подопечным интересный стиль игры.

«Безусловно, хотели бы, чтобы Абаскаль остался. Он хороший тренер, мы хорошо выполняем его требования. Может быть, где-то не получается, но мы стараемся и постоянно играем в такой футбол, который подразумевает под собой доминацию», — цитирует Чернова Metaratings.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» набрали 30 очков, расположившись на пятой строчке в турнирной таблице.