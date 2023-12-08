Рибалта уже в Москве – его встретил сотрудник «Спартака»

Футбольный функционер Хавьер Рибалта, который в 2018-2021 годах работал спортивным директором «Зенита», уже прибыл в Москву. Согласно информации «Матч ТВ», 43-летнего Рибалту в аэропорту Шереметьево встретил сотрудник службы безопасности «Спартака». Ранее этот сотрудник сопровождал рулевого «красно-белых» Гильермо Абаскаля на заседание КДК.

Поговаривают, что в ближайшее время Хавьер Рибалта может стать спортивным директором «Спартака». Сейчас этот специалист находится без работы – осенью он покинул французский «Марсель».

«Спартак» занимает седьмое текущее место в турнирной таблице РПЛ.

​Рибалта близок к назначению в «Спартаке» – ранее он работал в «Зените»