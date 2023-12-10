Ян Непомнящий: «Спартак» может претендовать на место в тройке»

Известный шахматист Ян Непомнящий оценил шансы «Спартака» на попадание в тройку призёров по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, прежде чем принимать какие-либо решения, руководству московского клуба необходимо дождаться окончания сезона.

«Я бы не стал посыпать голову пеплом после отдельных результатов. Команда пока идёт плюс-минус в первой пятёрке и отрыв от лидера не такой уж солидный, как в некоторые иные годы. Думаю, что «Спартак» может претендовать на место в тройке», — приводит слова Непомнящего РИА Новости.

В 18 турах РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От третьего «Динамо» «красно-белые» отстают на один балл. При этом «бело-голубые» имеют одну игру в запасе.