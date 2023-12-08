Агент: «Насчёт возвращения Жиго в «Спартак» со мной никто не связывался»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ранее выступавшего за «Спартак», высказался о возможном возвращении французского футболиста в московский клуб.

Ранее сообщалось, что новым спортивным директором «Спартака» может стать бывший сотрудник «Марселя» Хавьер Рибалта.

«Вы знаете, что Самуэлю очень нравится этот клуб и его болельщики! Могу сказать, что насчёт возвращения в «Спартак» никто не связывался ни со мной, ни с Самуэлем. Сэм сейчас очень счастлив в «Марселе», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Жиго выступал за «Спартак» в период с 2018 по 2022 год. В общей сложности в составе «красно-белых» защитник провёл 110 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 миллионов евро.