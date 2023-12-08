Осинькин: «Спартак» выйдет на матч с нами как на последний бой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против «Спартака».

Специалист считает, что «Спартак» серьёзно настроится на предстоящую встречу, так как турнирное положение обязывает «красно-белых» набирать очки.

«У «Спартака» сейчас такое турнирное положение и такая ситуация с точки зрения психологии, что мы можем быть уверены, что «красно-белые» выйдут на этот матч как на последний бой, сравнимый с нашим июньским матчем в конце прошлого сезона», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится завтра, 9 декабря. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что прямо сейчас самарская команда опережает москвичей в турнирной таблице РПЛ на два очка.