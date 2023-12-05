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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире

05 Декабря 2023 • 10:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
08.12 19:00

Телеканал «Матч ТВ» решил показать три игры 18-го тура чемпионата России по футболу в прямом эфире.

Заключительный тур РПЛ в 2023 году стартует матчем «Локомотив» – «Урал», который назначен на пятницу, 8 декабря 2023 года, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, и завершится в воскресенье двумя поединками – «Краснодар» – ЦСКА и «Балтика» – «Рубин».

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет следующие игры:

- «Спартак» Москва – «Крылья Советов», матч начнётся в 14:00 мск 9 декабря;

- «Зенит» – «Пари НН», встреча назначена на субботу, 9 декабря 2023 года, и начнётся матч в 19:45 по московскому времени;

- «Краснодар» – ЦСКА Москва, матч начнётся в 19:45 мск в воскресенье, 10 декабря.

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