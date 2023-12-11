Титов предположил, почему Джикия потерял место в основном составе «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов предположил, почему главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль предоставляет мало игрового времени защитнику Георгию Джикии.

По мнению Титова, Джикия потерял место в основе «Спартака», так как проиграл конкуренцию сербскому защитнику Срджану Бабичу, который пополнил состав команды летом нынешнего года. При этом эксперт подчеркнул, что могут быть и другие факторы.

«Этот вопрос лучше задать людям, которые находятся в команде. Может быть, дело в конкуренции с Бабичем. В какой-то момент серб был однозначно сильнее. У него и рост, и физические данные внушительные», — цитирует Титова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.