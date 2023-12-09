Промес посвятил победу «Спартака» Абаскалю

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, как отсутствие на бровке главного тренера команды Гильермо Абаскаля повлияло на команду.

Напомним, испанский специалист отбывает дисквалификацию за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши.

Сегодня, 9 декабря, «красно-белые» разгромили «Крылья Советов» (3:0) в последнем официальном матче в этом году.

«Отсутствие Абаскаля не очень сильно повлияло. Перед игрой он нас хорошо подготовил. Большое спасибо тренерскому штабу, который проделал отличную работу, но, тем не менее, эту победу мы посвящаем тренеру», — заявил Промес в эфире «Матч ТВ».

В 18 турах «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.