Инсайдер рассказал, кто решит судьбу Абаскаля

Инсайдер Иван Карпов в своём информационном канале рассказал, кто решит судьбу действующего рулевого столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля. Это новый спортивный директор «красно-белых», который может появиться в команде уже в этом декабре или в грядущем январе.

«Это будет зависеть от мнения об этом будущего спортивного директора клуба. Ему придется защищать свой выбор перед советом директоров», - говорит Карпов.

Прямо сейчас, судя по слухам, на пост спортдира «Спартака» претендуют Хавьер Рибалта, некогда занимавший такой пост в «Зените» и Томаш Амарал – ведущий скаут лиссабонской «Бенфики».