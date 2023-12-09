«Спартак» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 18-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
|(1:0) Промес Квинси2'
|(2:0) Соболев Александр Сергеевич8'
Максименко Александр•Хлусевич Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Денисов Даниил•Мартинс Кристофер•Пруцев Данил•Умяров Наиль• 19'Промес Квинси•Соболев Александр Сергеевич•Зиньковский Антон
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Бабкин Сергей•Зотов Георгий•Гарре Бенхамин•Салтыков Никита•Ежов Роман•Рахманович Амар 11'
09 декабря. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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