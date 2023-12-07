​Рибалта отреагировал на информацию о скором назначении в «Спартаке»

Испанский специалист Хавьер Рибалта отреагировал на информацию о том, что он близок к назначению на пост спортивного директора «Спартака».

«Я близок к назначению в «Спартак»? Нет, это неправда», - слова Рибалты приводит Sport24.

В настоящий момент Хавьер Рибалта не имеет клубной прописки. В октябре испанец покинул пост спортивного директора «Марселя». В России Рибалта известен главным образом по работе в «Зените» в 2018-2021 годах.

Отметим, что сейчас спортивным директором «Спартака» является Пол Эшуорт. Команда после семнадцати туров занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.