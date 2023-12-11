Титов назвал Бонгонда и Рябчука главными разочарованиями в составе «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов назвал игроков московской команды, которые в 2023 году разочаровали его сильнее остальных.

Эксперт раскритиковал нападающего Тео Бонгонда и защитника Олега Рябчука, которые пополнили состав команды минувшим летом. По мнению Титова, в действиях молдавского футболиста не хватает разнообразия.

«Бонгонда в начале сезона несколько матчей отдавал-забивал, и все ахали: это лучшее, что могло быть. Однако после парень резко сдулся. Ещё есть Рябчук, который сначала играл, а затем плотно сел в запас», — цитирует Титова «Чемпионат».

В текущем сезоне Бонгонда провёл за «Спартак» 22 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. На счету Рябчука одна передача в 16 встречах.