Озбилиз считает, что у «Спартака» ещё есть шансы на чемпионство

Экс-нападающий «Спартака» Араз Озбилиз оценил шансы «красно-белых» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

«Сейчас они не на самом лучшем месте в турнирной таблице. У них разница восемь очков с «Краснодаром» и шесть с «Зенитом». Но шансы у «Спартака» в этом сезоне все еще есть», — приводит слова Озбилиза «Чемпионат».

В настоящий момент московский «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, имея в своей копилке 27 зачетных баллов.

В 18-м туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля будет принимать на своем поле «Крылья Советов». Встреча должна состояться 9 декабря. Свисток арбитра о начале поединка прозвучит в 14:00 по мск.