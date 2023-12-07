Мостовой: Чемпионство? «Спартак» не должен быть даже в тройке

Экс-футболист столичного «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство.

«Если смотреть на сегодняшний день — конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть», — заявил Мостовой «Матч ТВ».

При этом эксперт отметил, что сейчас чемпионат очень не стабильный, и все команды теряют очки.

В 17 турах «Спартак» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующий матч «красно-белые» проведут 9 декабря против «Крыльев Советов».

Мостовой готов возглавить «Спартак»