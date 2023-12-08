Радимов: «Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году в «Спартаке» уже не будет»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, предстоящий матч 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» станет для испанского специалиста последним у руля московской команды.

«Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведёт даже не на скамейке. Он сам к этому шёл, результата нет плюс дисквалификация», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится завтра, 9 декабря, и начнётся он в 14:00 по московскому времени. По мнению Радимова, самарская команда в этой встрече не проиграет.