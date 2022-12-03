Даниэль Мальдини: «Ибрагимовичу без разницы, новичок ты или нет»

Воспитанник «Милана» Даниэль Мальдини, в настоящий момент выступающий за «Специю», рассказал о своих взаимоотношениях с самым именитым футболистом в составе «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

Чуть ранее он дал понять, что в сравнении между ним и Роналдиньо предпочел бы бразильского кудесника. Возможно, это связано с тем, что у Златана не самый простой характер, что подтвердил и Мальдини.

- Он любит компьютерные игры и чаще играет в «Фортнайт», чем в футбол. Мы с Тонали и Салемакерсом тоже играли в видеоигры, но чаще в футбол. Поначалу видеть Ибрагимовича в Миланелло и тренироваться с ним мне казалось чем-то невероятным. Сердится ли он? Да, конечно, и ему без разницы, новичок ты или опытный футболист, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.